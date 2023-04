"American Horror Story", Kim Kardashian protagonista della dodicesima stagione

Per annunciare il suo debutto ad "American Horror Story", la Kardashian ha pubblicato su Instagram un'inquietante teaser della serie tv che andrà in onda negli Stati Uniti la prossima estate e avrà come sottotitolo "Delicate". Per ora la regina dei social non ha svelato nessun dettaglio sul personaggio che interpreterà, né sul soggetto delle nuova stagione. Un portavoce di Ryan Murphy ha però rivelato che avrà un ruolo di primo piano e che il personaggio è stato scritto apposta per lei. Showrunner dei nuovi episodi sarà Halley Feiffer, che aveva già curato la sceneggiatura di "American Horror Story" e "American Crime Story".

La tv, il suo primo amore

Di certo Kim è a suo agio sul piccolo schermo, che ben prima dei social le ha regalato fama e notorietà. Per ben 15 anni la sua famiglia è stata infatti protagonista di "Al passo con i Kardashian", che ha seguito tutte le tappe importanti della sua vita a cinque stelle. Raramente, però, si era cimentata con la recitazione in ruoli importanti. Le sue uniche esperienze sono infatti nel doppiaggio di animazioni e un cameo (nei panni di se stessa) nelle serie "How I Met Your Mother", "30 Rock" e "2 Broke Girls". A questi si aggiungono delle comparsate: nel 2008 nel film comico "Disaster Movie", l'anno successivo in un episodio di "CSI: New York" e nel 2012 in "Drop Dead Diva".