Ambra Angiolini su Allegri: “Lo amo ma non mi serve il matrimonio: io sono sposata con me stessa”

“Ti vedo molto allegra”. Inizia con una battuta di Silvia Toffanin il racconto dell’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri a “Verissimo”. “Lo amo ma non mi serve il matrimonio, non ho bisogno di niente”, spiega l’attrice, che racconta di essersi sposata con se stessa dopo la separazione da Renga.



“L’abito bianco me lo sono già messa da sola, non mi serve un uomo per essere socialmente riconosciuta” continua Angiolini. Parlando del tecnico della Juventus, però, quasi si commuove: “Giorgina può piangere e io no?”, scherza l’attrice parlando della compagna di Ronaldo. “Se uno è innamorato, è innamorato”. E alla domanda della conduttrice sulla sua fede calcistica risponde ridendo: “Sono allegriana”.