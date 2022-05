Amadeus e l'aneddoto su Maurizio Costanzo: "Per arrivare in tv mi disse di cominciare dalla radio"

"Ho cominciato in radio negli anni Settanta, insieme a

Claudio Cecchetto

Amadeus

"Maurizio Costanzo Show"

. Fare la televisione all'epoca era difficile e io non avevo modo di arrivarci". Inizia così il racconto legato agli esordi di, ospite della puntata delin onda mercoledì 25 maggio su Canale 5.

Il conduttore, uno dei più amati del panorama italiano, prosegue rivelando di aver contattato proprio

Maurizio Costanzo

per proporsi in televisione: "Ricordo che una volta, credo fossero gli anni Ottanta, lo incontrai per dirgli che volevo fare televisione. Lui mi consigliò di fare la radio e da lì sono accadute tante cose".

Curiosità condivise con lo stesso Costanzo, che non nasconde l'ammirazione per il percorso di Amadeus e si sofferma sull'esperienza che lo ha visto alla guida del

Festival di Sanremo

Fiorello

Maneskin

anche durante la pandemia. "Conabbiamo fatto un lavoro complicatissimo perché un teatro vuoto è una delle cose peggiori e non lo auguro a nessuno. Cinque ore erano difficili per noi, per l'orchestra, per chi ha cantato. Però era da fare perché poi da lì, al di là della vittoria dei, si è rimesso in moto un intero sistema e la musica non si è fermata".