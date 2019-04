Alvin racconta la verità sui naufraghi: “Brosio bimbo viziato e indisciplinato”

Intervista senza peli sulla lingua a “Verissimo” con Alvin, l’inviato in Honduras dell’"Isola dei famosi", che racconta alcune verità sui naufraghi. “Brosio era indisciplinato, l'ho visto come un bimbo viziato, parlava sopra agli altri e non capiva che non funziona per la televisione, bisognava ascoltare Alessia in studio”, spiega Alberto Bonato, incalzato dalla conduttrice.



“Inizialmente avevo legato subito con Marco Maddaloni e Ghezzal, forse per attitudine”, racconta. “Arrivavo e i concorrenti dicevano ‘che profumo’, ma era solo lo spray antizanzare – aggiunge Alvin – ma non è facile per nessuno. Loro sentono odori di ogni genere, non hanno l’acqua dolce per lavarsi” spiegava Alvin sottolineando le difficoltà riscontrate durante il reality. Diversi naufraghi lo hanno accusato di averli “traditi”, racconta, ma poi con molti di loro c’è stato un rapporto di fiducia, ormai consolidato.