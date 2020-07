"All Together Now La Supersfida" arriva in prima serata su Canale 5 

Martedì 14 luglio in prima serata su Canale 5 arriva "All Together Now La Supersfida". Nell'estate della rete ammiraglia Mediaset appuntamento speciale con lo show musicale condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Sedici concorrenti, otto della prima edizione del programma e otto della seconda si scontrano in sfide dirette e si sottopongono al giudizio della giuria, composta da 100 personaggi.