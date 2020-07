J-Ax torna in tv e confessa il suo sogno nel cassetto: "Voglio presentare un quiz"

Dopo il periodo di lockdown J-Ax è un fiume in piena. Ha appena sfornato la sua hit estiva "Una voglia assurda" e il 14 luglio tornerà su Canale 5 con una puntata inedita di "All Together Now", registrata prima del coronavirus. Il piccolo schermo l'ha conquistato e a "Tv, Sorrisi e canzoni" non nasconde di essere pronto a sperimentare anche altro: "C'è uno sfizio che mi voglio togliere: presentare un quiz o un game show".

"I programmi come 'All Together Now' sono rari" - L'esperienza a "All Together Now" è stata molto positiva e non ci penserebbe due volte a replicarla. "Lo rifarei perché non c'è l'elemento del dramma umano. E' raro vedere programmi così oggi, sembra un talent ma è a tutti gli effetti un varietà. Anche se vogliono vincere, i concorrenti non hanno alcuna angoscia. Non è in gioco la loro carriera, c'è solo la voglia di divertire e di farlo ad alto livello. Per questo motivo mi diverto anch'io", ha spiegato

"Vorrei presentare un quiz" - Dopo essere stato giudice nei talent e conduttore, Ax confessa di avere ancora un desiderio chiuso nel cassetto: "C'è uno sfizio che mi vorrei togliere ed è quello di presentare un game show o un quiz. Non scherzo: mi divertirei troppo nel riportare in onda uno di quei format storici come 'La ruota della fortuna' o 'Il pranzo è servito' ".

Vacanze di prossimità: "In Italia non ci manca nulla" - Prima dei nuovi progetti lavorativi, però, il rapper si concederà una vacanza tutta italiana con la famiglia. "Quando la situazione sarà più tranquilla, magari in agosto, mi sposterò su qualche bel lago della Lombardia o del Piemonte ma niente di più. Come sostenevo l'anno scorso in 'Ostia Lido', qui in Italia non ci manca proprio nulla".