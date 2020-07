Michelle Hunziker, che seno incontenibile al mare!

Michelle Hunziker si gode qualche giorno di spensierata serenità in famiglia a Rimini, tra bagni in mare con le figlie Sole e Celeste e passeggiate con il marito Tomaso Trussardi . Un quadretto familiare perfetto quello immortalato sul settimanale Nuovo, ma l'incidente hot è dietro l'angolo: mentre è in acqua con le bambine il reggiseno si sposta e la showgirl va fuori di seno.

La Hunziker è in Romagna e si prepara all'evento di fitness Iron Ciapet, ispirato ai tutorial che condivide su Instagram. Si è divertita al parco acquatico e ne ha approfittato per un tuffo nei ricordi di quando da piccola trascorreva lì le vacanze con la mamma. Ora è lei a far divertire le piccole di casa, tra bagni, tuffi e giochi è scatenata e in costume due pezzi non rinuncia alla sensualità.

Il top del bikini rosso di Michelle è ridottissimo, e il décolleté è incontenibile. Tra scherzi e giochi tra le onde con le bambine è difficile restare composte. C'è anche chi ha notato che il seno della conduttrice sia diventato più florido che mai, tanto da ipotizzare che ci sia lo zampino del chirurgo dietro a tanta procacità. Merito del bisturi o di Madre Natura, sta di fatto che la Hunziker in costume regala ai follower uno spettacolo imperdibile.

