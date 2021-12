"All Together Now", Giacomo Voli vince la quarta edizione del programma

Giacomo Voli è il trionfatore della quarta edizione di “All Together Now”. Il 36enne di Correggio, che ha sbaragliato la concorrenza, ha conquistato il montepremi di 100 mila euro e la possibilità di incidere una cover che andrà in onda su R101.

Le sue prime parole dopo la vittoria: “Mi avete fatto soffrire! Grazie!” ha detto Giacomo Voli prima di raccogliere l'invito di Michelle Hunziker a sciogliere le lunghe trecce e a concede il bis di “Nessun dorma” di Puccini.

La carriera di Giacomo Voli - Dal 2016 il vincitore è il frontman del gruppo Rhapsody Of Fire, con il quale ha pubblicato l’album “The Eight Mountain” nel 2019. Per lui non è la sua prima esperienza in tv: nel 2014 ha partecipato alla seconda edizione di "The Voice of Italy" nella squadra di Piero Pelù ed è arrivato secondo dietro alla vincitrice, Suor Cristina Scuccia. Voli ha sempre amato il rock e ha iniziato a cantare fin da adolescente ispirandosi al suo mito Freddie Mercury.