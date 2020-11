"All Together Now", arriva la terza edizione con Michelle Hunziker

Ufficio Stampa Mediaset

"All Together Now – La musica è cambiata” torna con tante novità. A cominciare dalla presenza della giuria vip, che si aggiunge al Muro Umano, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. La musica e il divertimento sono ancora protagonisti su Canale 5 da mercoledì 4 novembre in prima serata. Alla guida dello show musicale giunto alla terza edizone c'è come sempre Michelle Hunziker.