Michelle Hunziker e la figlia Aurora: "Lei speciale e coraggiosa, mi piacerebbe molto diventare nonna"

Michelle Hunziker è ancora molto giovane ma già si vede come una bravissima nonna: "Ne sarei molto felice, mi piacerebbe molto, quando Aurora e Goffredo si saranno entrambi realizzati", precisa la show girl, ospite di "Verissimo". "Io sarei una di quelle nonne che tengono i nipoti, io sarò lì per loro", assicura la conduttrice parlando della sua primogenita, avuta da Eros Ramazzotti, e l'attuale fidanzato.

"Io e lei siamo cresciute assieme, viviamo in simbiosi, è davvero una ragazza speciale", prosegue Michelle che commenta anche la recente scelta della figlia di pubblicare una foto senza filtri sui social, mostrando il viso con l'acne. "E' stata molto brava e coraggiosa, non me l'aspettavo nemmeno io".

Durante l'intervista Michelle sottolinea più volte l'importanza della famiglia e del suo matrimonio con Tomaso Trussardi: "La mia sfida più grande è quella di farcela, di camminare con mio marito fino alla fine dei miei giorni e portare avanti questo progetto di famiglia".