Alex Belli e Delia Duran: "Ci sposiamo, ma prima facciamo un figlio"

"Lo amo e per amore si fa tutto", prosegue Delia che confessa anche di averlo “perdonato”: "All’inizio non capivo niente, ero in una fase confusionale che mi impediva di capire cosa stesse avvenendo. Per quello mi sono ritrovata su un binario totalmente diverso. Fatto sta che nella mia follia più totale ho anche strappato l’anello di Alex, me lo sono tolta. Quando però due anime si uniscono, è nella separazione che ti rendi conto che se c’è l’amore, malgrado gli alti e bassi, puoi perdonare. L’ho perdonato perché lo amo".

Dal canto suo, Belli, ammette: "Dentro la Casa del Grande Fratello Vip a un certo punto mi sono spaventato, ho avuto paura di perderla. Per questa ragione sono stato felice di poter rientrare, perché secondo me lei in quel momento aveva bisogno di me… Negli alti e bassi, alla fine il nostro amore ha vinto su tutto. Io non ho mai avuto dubbi su Delia".

