Alex Belli da Sharm el-Sheik manda un messaggio d'amore subacqueo a Delia

Custodiscilo. Io sono con te". Arriva direttamente dal Mar Rosso un nuovo messaggio di Alex Belli per la sua Delia. L'attore ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra un cartello con queste parole d'amore rivolte alla moglie, mentre si trova nelle profondità delle acque, con maschera, bombole e boccaglio.

Qualche giorno fa invece Belli aveva pubblicato un'altra dichiarazione pubblica accompagnata da un video in cui meditava nel deserto del Sinai: "Dopo tante parole spese, energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze, sempre con te amore mio".

Le tensioni tra l'attore e la moglie sono culminate con l'ingresso di Delia al "Grande fratello Vip". L'attore, eliminato dal reality, ha avuto la possibilità di rientrare nella Casa solo temporaneamente per "salvare" il suo matrimonio messo a dura prova dal triangolo con Soleil Sorge. Anche se le cose sembravano essere migliorate tra i due, Delia non ha rinunciato alla possibilità di andare in finale ed è rimasta in gara. "Quando Delia uscirà avremo modo di recuperare, ma speravo di avere qualche giorno in più proprio per questo motivo", aveva dichiarato Alex, prima di abbandonare definitivamente la Casa.

