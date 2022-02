Il "GF Vip" chiede ad Alex Belli di rientrare nella Casa: lui accetta e va in quarantena

Si fa strada una nuova possibilità per Alex Belli, gli autori del "GF Vip" gli propongono di rientrare nella Casa per fare, finalmente, chiarezza sui suoi sentimenti. L'attore accetta e saluta lo studio prima di affrontare la quarantena, necessaria per entrare nel reality in totale sicurezza. Si apre così un nuovo capitolo, si spera quello definitivo, per il "game" tra Alex, Delia e Soleil vero protagonista di questa edizione del "GF".

Incredule Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste non commentano "la proposta indecente" (così soprannominata dal conduttore), ma la loro espressione dopo l'annuncio di Alfonso Signorini la dice lunga. Alex è pronto, ma nella Casa nessuno sa ancora del suo arrivo.