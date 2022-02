Alessandro Basciano incontra la sorella al "GF Vip"

"Hai tanto da dare, concentrati e stai traquillo", Giorgia Basciano, la sorella di Alessandro, bacchetta il fratello al "GF Vip". La sorella del 32enne entra nel giardino della Casa per parlare con il modello e provare a tranquillizzarlo dopo alcuni episodi in cui Alessandro si è contraddistinto per le sue reazioni di nervosismo nei confronti di Sophie Codegoni, la gieffina di cui si è innamorato ma con cui spesso discute. "Mi piacete tanto tu e Sophie, ma cerca di capire perché ci sono tutti questi alti e bassi", continua Giorgia che poi sottolinea: "Ricordati che Nicolò ti guarda sempre e vede e sente tutto". La sorella di Alessandro si riferisce al figlio del modello che lo guarda da casa.

Successivamente Giorgia incontra anche Sophie per la prima volta. La sorella di Basciano ha dei consigli anche per loro in quanto coppia. "Non ho niente contro di voi, ma cercate di non litigare e state con gli altri, provate a fare gruppo anche se non tutti sono vostri amici", avverte Giorgia che poi spiega perché inizialmente non era felice della relazione tra il fratello e Codegoni. "Pensavo ci fosse troppa differenza di età tra i due, poi ho visto che Sophie è molto matura per la sua età", conclude.