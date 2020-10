Alessia Marcuzzi salta di nuovo le Iene: "Positiva al test per il Covid"

Nuovo stop per Alessia Marcuzzi a le " Iene ". Non ha infatti potuto condurre l'appuntamento del martedì con Nicola Savino . E' risultata positiva al test rapido e negativa a quello antigenico. "Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno Monzese ho effettuato i test rapido tramite pungidito - ha spiegato - L`esito era positivo. Così mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito negativo. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare ".

"Spero di risultare nuovamente negativa come l`ultima volta - ha proseguito Alessia - Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappa's come ogni martedì. Vi mando un bacio".

Nicola Savino, che ha condotto da solo la puntata del martedì, ha spiegato: "Io sono dispiaciuto ma siamo sottoposti tutti a dei test. Il protocollo di Mediaset è quello di far valere il test (pungidito) positivo, per cautela massima. Mi dispiace tantissimo per Alessia!".

