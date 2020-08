Alessia Marcuzzi: "Mai più in minigonna ai falò, Temptation è terapeutico anche per me"

Alessia Marcuzzi torna al timone di " Temptation Island ". Dal 9 settembre in prima serata su Canale 5 , come annuncia a " Tv Sorrisi e Canzoni " che le dedica la cover, è pronta a condurre la versione Nip con le coppie non famose. "Guardare Temptation e capire come nascono certe dinamiche di coppia è terapeutico anche per chi lo conduce", racconta.

"Con Maria de Filippi ne abbiamo parlato a lungo - spiega Alessia - all'inizio pensavamo dio fare un misto di coppie, famose e non, poi però siamo state d'accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più in chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro. Ed è la forza di questo programma, il motivo per cui piace a tutti, adulti e giovanissimi".

Maria De Filippi le ha consigliato di mettere i jeans anziché la minigonna per andare ai falò: "Maria mi ha detto 'ti voglio rigorosa'. E ha ragione, ho colto in pieno, 'scosciata' non sarei credibile in un ruolo quasi da psicologa".

