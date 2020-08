A fuoco il villaggio di "Temptation Island"

Rogo all’Is Morus Relais, il villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna dove sono ambientate le storie di "Temptation Island". Come riporta "L'Unione Sarda", alle 5 del mattino sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri: le fiamme hanno coinvolto la sala congressi e un'auto parcheggiata fuori dalla struttura. Per fortuna l'incendio non ha avuto gravi conseguenze, si segnala solo una persona ferita che è stata subito accompagnata in ospedale.