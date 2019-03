Alessia Macari a nozze senza il nonno, D’Urso: “Io ho visto mia mamma vicino all’altare anche se non c’era più, tu vedrai lui”

La perdita del nonno per Alessia Macari è stata davvero molto dolorosa, soprattutto adesso che si stanno avvicinando le sue nozze con il calciatore Oliver Kragl. “Sono sicura che come è successo al mio matrimonio, quando di fianco all’altare ho visto mia mamma anche se non c’era più, se guardi bene tu vedrai nonno Silvio”: è così che Barbara d’Urso cerca di confortare la showgirl raccontando la sua esperienza personale durante “Domenica Live”.



“Mi ha fatto anche un po’ da papà”, spiega la vincitrice del “Grande Fratello Vip”. La conduttrice della trasmissione, però, non ha dubbi: “Nonno Silvio sta sorridendo ed è qui con noi, ne sono sicura”. E sulle voci che circolano in merito alla sua perdita di peso Macari taglia corto: “Voglio essere formosa, sto riprendendo chili. Ero stressata dal lavoro”.