Alessia Fabiani, ecco che fine ha fatto ex letterina: "Ho detto tanti no per fare la mamma"

"Abbiamo un rapporto splendido, anche se non nascondo che crescere due gemelli da sola non è per niente facile. La storia con Fabrizio (Cherubini) è finita quattro anni fa, per il bene di tutti ho preferito mettere un punto. Sono stata molto male e non è stata una decisione facile. La vita, del resto, è anche questo", ha confessato l'ex letterina. Una separazione dolorosa quella con il padre dei suoi figli e adesso con l'amore ci va con i piedi di piombo: "C'è una persona che mi rende serena ma non potrà avere mai la priorità. Oggi voglio nutrirmi solo dell'amore di Kim e Keira".



Da qualche anno si è allontanata dalla televisione, ma il piccolo schermo non le manca affatto: "Ho preferito farmi da parte per fare la mamma e per seguire la forma artistica che più mi somiglia. Nel teatro ho trovato la mia dimensione, ma non rinnego nulla del mio passato. Non mi dava fastidio l'immagine di lolita, anche perché dietro c'è sempre stata una donna con le palle".