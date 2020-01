Alessandra Mussolini al Tg4: "Alla Raggi bisogna darle il fiele per come fa vivere i romani, non il carbone"

"Per la Raggi il carbone è troppo dolce, glielo devo fare amaro". Queste le parole di Alessandra Mussolini in collegamento con al Tg4 dove ha ricevuto una calza dal conduttore Giuseppe Brindisi. "Il fiele bisogna darle per come fa vivere i romani", aggiunge poi rincarando la dose contro la sindaca della Capitale. E dopo la "proposta indecente" di qualche settimana fa avanzata al giornalista, l’ex europarlamentare riceve un regalo particolare. "La prossima volta mi inviti e ti voglio 'nudetto', in boxer, in copertina su un calendario", aveva provocato la Mussolini. "Ecco il mese di marzo", scherza il giornalista che ha regalato alla sua ospite un’altra foto in bianco e nero di lui da bambino.