Alessandra Martines: "Ho scoperto la fede durante il tumore di mia madre"

"A volte servono delle esperienze traumatiche per capire dove si trova l'essenziale", dice Alessandra Martines che poi racconta come la fede l'abbia aiutata a superare il periodo di difficoltà vissuto durante la chemioterapia della madre che oggi è clinicamente guarita. Dalla Francia, dove risiede da anni, l'attrice prosegue il suo impegno religioso e conduce una trasmissione televisiva sui santi. "Anche giovani come il nostro italiano Carlo Acutis che l'anno prossimo sarà canonizzato", dice sottolineando come un fatto "straordinario" la testimonianza dei genitori.