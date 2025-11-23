Alessandra Cuevas: "Mia madre è stata uccisa per aver denunciato le violenze su di me"

Un dolore che affonda le radici nella sua infanzia, quando, a circa otto anni, frequentava la casa di due amiche gemelle. È lì che ha subìto per anni gli abusi dal padre delle bambine, senza riuscire inizialmente a comprenderne la gravità, oscillando tra paura, confusione e senso di colpa. "Quando ho iniziato a capire che c’era qualcosa di sbagliato, ho smesso di andare in quella casa, ma poi ho ripreso. Pensavo di esagerare, mettevo in dubbio me stessa", ricorda con voce commossa.