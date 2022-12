Alessandra Celentano sulla separazione dal marito: "Volevamo un figlio ma non è arrivato"

Ospite a "Verissimo" Alessandra Celentano, tra le più severe e temute della scuola di Maria De Filippi, parla della fine del suo matrimonio: "Dopo la separazione con il mio ex marito siamo rimasti in ottimi rapporti. Non ci vediamo spessissimo però ci sentiamo e sappiamo che l'uno c'è per l'altro e questa secondo me è una bellissima cosa. Come moglie sono stata un po' assente, non c'ero mai e ho trascurato mio marito per via del lavoro e per le problematiche di salute dei miei genitori. Le cose sono andate bene per tanti anni quindi credo di non essere stata un completo disastro".

"Porre fine al matrimonio è stato doloroso anche perché mi sono sposata a quarant'anni - confida la maestra Celentano a Silvia Toffanin - mi è dispiaciuto molto non avere figli ma ci avevamo provato per un periodo e non è successo. Mio marito né ha sofferto moltissimo, più di me, ma non ho voluto accanirmi, avere un figlio a tutti i costi non l'ho trovato giusto. Ho pensato che doveva andare così, tutti siamo segnati da un destino che poi dirottiamo in base al nostro carattere e alle scelte che facciamo".