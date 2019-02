Aldo Vitali sulla copertina di TV Sorrisi e Canzoni: “Ecco perché non c’è Ultimo”

Non si placano le polemiche intorno al Festival di Sanremo. A tenere banco è ancora Ultimo, il cantautore romano secondo classificato e grande sconfitto della kermesse dell’Ariston. Sulla copertina del prossimo numero di TV Sorrisi e Canzoni, Niccolò Moriconi non appare. La foto infatti vede protagonisti il vincitore Mahmood e i terzi classificati, Il Volo. A spiegare la scelta è Aldo Vitali, direttore della rivista dal 2012: “È una tradizione che i tre cantanti arrivati sul podio, verso le due e mezza si facciano scattare la foto e poi vadano a festeggiare mentre noi chiudiamo il giornale”.



Una routine diventata impossibile data la furia di Ultimo: “Dopo la finale, lui era arrabbiatissimo – continua Aldo Vitali in collegamento con “Pomeriggio Cinque” – e nonostante il suo entourage gli abbia consigliato di presentarsi almeno da noi, quindi lontano da occhi indiscreti, non ha voluto saperne”. C’è stata anche l’opzione fotomontaggio: “Avevamo delle sue foto, nello stesso posto, con la stessa luce, ma non sarebbe stato onesto”.