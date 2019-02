Sanremo, Ultimo si dia una calmata e ripensi a Toto Cutugno nel 1983

Appena due anni fa era stato Gigi D'Alessio a scagliarsi contro la giuria tecnica, che a suo parere penalizzava gli artisti più amati dal pubblico per favorire quelli "radical chic". In realtà la scelta di aggiungere al televoto il giudizio dei giornalisti e quello della "giuria d'onore" era stata chiesta a gran voce dopo che al Festival avevano vinto i trionfatori dai talent, amatissimi e votatissimi da casa dai loro fan a prescindere dal valore delle loro canzoni.

Insomma, nessun complotto, nessuna necessità, come ha fatto Ultimo, di scusarsi con chi ha speso dei soldi per votarlo, non è stata tradita alcuna "volontà del popolo". Che paroloni!



Si goda il suo bel secondo posto, Ultimo, che proprio sul palco di Sanremo ha conosciuto il successo e la notorietà per il suo valore giustamente amplificato anche da quei giornalisti che ora disprezza e insulta indistintamente. E faccia tesoro di un precedente molto simile e benaugurante che richiama la sua vicenda e che risale al 1983. Quell'edizione, che si avvaleva di giurati selezionati su tutto il territorio nazionale, fu vinta da Tiziana Rivale con "Sarà quel che sarà". In parallelo si sperimentò il voto popolare con le schedine del Totip, che sarebbe stato adottato l'anno dopo. In quella classifica parallela e non ufficiale stravinse "L'Italiano" di Toto Cutugno, che nella graduatoria passata agli atti era giunto solo quinto. Non si ricordano particolari polemiche scatenate dal Toto nazionale, che ancora oggi si gode la sua rivincita. Tiziana Rivale è sparita presto dalle scene, mentre "L'Italiano" è diventato patrimonio della musica italiana.



Ultimo dimostri sul campo la sua vittoria, come in passato hanno fatto Zucchero, Vasco Rossi, i Negramaro e tutti quelli che sono stati trattati ancora peggio di lui dalle giurie del Festival. Il resto sono solo inutili e fastidiose chiacchiere da social network.