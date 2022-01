Aldo Montano: "Da due anni soffro di una necrosi ad un'anca e ho problemi ad una spalla"

L'ex schermidore Aldo Montano, reduce dalla partecipazione al "Grande Fratello Vip", si è raccontato a "Verissimo" insieme alla moglie Olga Plachina, parlando anche dei suoi problemi di salute legati allo sport. "Da due anni soffro di una necrosi ad un'anca - ha spiegato Aldo Montano - un po' per DNA, un po' per l'esposizione così lunga durante la mia carriera e sono in procinto di fare questa operazione che è semplice però è comunque un'operazione invasiva".

"Devo anche operarmi alla spalla sinistra - ha aggiunto Montano - mi devo rimettere a posto per fare la mia seconda parte di vita, devo fare il tagliando, è un po' presto ma ho usurato parecchio il mio corpo e i kilometri si sentono tutti". "È arrivato il momento anche di pensare al dopo in cui non ci saranno pedane, gare e competizioni - ha concluso l'ex schermidore - ma ci saranno tante altre belle cose che mi voglio godere e così riesco a godermi tutto con grande difficoltà".