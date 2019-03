Aldo Baglio: “Il trio con Giovanni e Giacomo non si è sciolto, solo pausa di riflessione”

Aldo, Giovanni e Giacomo non si sono sciolti. A smentire le voci che circolano sul noto trio comico, viste le esperienze da “solisti” dei tre attori, è Aldo Baglio a “Verissimo”. “Ci siamo solo presi una pausa di riflessione, ognuno prova dei nuovi progetti per portare quello che ha imparato al trio, di nuovo insieme”, spiega.



Imbarazzato e timido, racconta anche gli inizi della carriera e il poco successo dei primi sketch con la tecnica del mimo, che erano richiesti ma non piacevano troppo. Poi, il successo. “Mi sento un po’ nudo qui in studio senza il braccio armato, di solito ci sono Giovanni e Giacomo e ci si può scambiare un po’ il ruolo, fare qualche battuta”, spiega il comico. Che sullo sgabello al centro dello studio proprio non riesce a stare: a un certo punto si alza e, per stemperare la tensione, fa un paio di flessioni, sotto gli occhi divertiti della conduttrice.