Alberto e Speranza si lasciano al falò di confronto, ma un mese dopo...

"Il sentimento che provo, dopo 16 anni, è immenso ma le cose sono cambiate". Per questo motivo Alberto ha deciso di non uscire da "Temptation Island" con Speranza. "Mi fa un certo effetto vederla, ma sono coerente con il percorso che ho fatto", il 33enne campano durante il reality ha tradito la sua fidanzata con la single Nunzia. "L'amore non è una colpa", ha replicato Speranza che ammette di essere ancora innamorata di Alberto nonostante il tradimento di lui. Subito dopo il falò Alberto ha voluto vedere la single Nunzia e le ha chiesto: "Quindi ci si rivede a Napoli?".

Dopo un mese dalla fine reality, Speranza ritorna a parlare del rapporto con il suo ex e racconta come Alberto abbia provato subito a recuperare il loro rapporto. La 33enne dichiara di essere ancora innamorata di Alberto, ma la conduttrice Alessia Marcuzzi, con un inaspettato colpo di scena, coinvolge nella conversazione anche Nunzia, la single con la quale Alberto l'ha tradita. La 30enne racconta che durante il mese trascorso ha sentito e visto il giovane campano. I due si sarebbero anche baciati. A questo punto Speranza chiede proprio l'intervento del 33enne al fine di confrontarsi tutti insieme.

"Hai giocato sporco fino alla fine", Speranza attacca subito Alberto, mentre Nunzia rincara la dose: "Hai preso in giro entrambe". Il 33enne dopo la fine del programma avrebbe continuato a vedere le due ragazze e a fare promesse a entrambe. "Ho sbagliato, da subito ho sentito forte la mancanza di Speranza - spiega Alberto - ho visto Nunzia solo per darle delle spiegazioni".

"Credo che sia abbastanza palese che lui abbia fatto un doppio gioco con entrambe - interviene Alessia Marcuzzi - e che vi abbia preso in giro. Oggi però - la conduttrice esorta Alberto - è arrivato il momento di dire la verità". "Ho sbagliato, ma ho capito di amare Speranza", spiega il 33enne. Una dichiarazione che non è bastata per convincere la giovane campana che dopo 16 anni è finalmente pronta a mettere un punto a questa relazione.