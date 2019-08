Alba Parietti contro Franco Oppini: "Non sono una facile, voi uomini siete fragili"

Il loro matrimonio è finito da tempo, ma nonostante i rapporti sereni tra Alba Parietti e Franco Oppini è rimasto qualcosa di irrisolto. L'opinionista e showgirl è infatti intervenuta sui social con un post indirizzato all'ex, che in una recente intervista l'ha fatta passare per una donna leggera. "Purtroppo non è la prima volta che racconti che io ti seguii in albergo, tipo groupie", ha scritto la Parietti.

In merito al loro primo incontro, quando Alba aveva solo 19 anni, i due ex coniugi sembrano aver ricordi ben diversi. "Racconti l'inizio della nostra storia dicendo che arrivai a teatro, andammo a cena tu mi snobbasti, mi chiedesti di accompagnarti in albergo e io tipo groupie ti segui. Innanzitutto conoscevo già voi "gatti" (Gatti di Vicolo Miracoli, ndr), venni a cena invitata da Jerry (Calà) ed entrambi in modi diversi mi faceste la corte", ha chiarito Alba su Instagram.



La serata non finì però in albergo: "Girammo tutta la notte per Torino, come due ragazzini innamorati e alle 5 tra baci e risate ti lasciai sotto al tuo albergo. Mi chiamasti tutti i giorni. Mi invitasti a Sassuolo dove iniziò la nostra storia. Venisti a conoscere i miei e gli annunciammo l'arrivo di Francesco e il nostro matrimonio dopo solo 3 mesi".



"Non capirò mai perché, soprattutto gli uomini che più mi hanno amato e sofferto mi hanno denigrata. Capisco la vostra debolezza e ci rido, ma anche la più solida pazienza ha dei limiti. Voi uomini siete fragili e avete l'ego poco strutturato. Ti perdono. Baci", ha concluso amareggiata la Parietti.