Alba Parietti a "Domenica Live": “Mia mamma aveva problemi psichici”

La mamma di Alba Parietti soffriva di problemi psichici, non diagnosticati per volontà del marito che non voleva finisse in manicomio. A raccontarlo è la stessa opinionista, ospite di "Domenica Live" con il figlio Francesco Oppini. "Suo fratello, mio zio, era schizofrenico: finì al manicomio di Collegno, e venne distrutto dalle cure dell'epoca, che prevedevano anche la lobotomia. Mio padre voleva evitare che succedesse anche alla moglie", si confida la showgirl.

"Mia madre era una donna meravigliosa - racconta Parietti - ma aveva delle zone d'ombra che la facevano diventare un'altra persona". "Le sue crisi - continua l'opinionista - si sono attenuate quando mio padre è morto, e lei è riuscita a convivere con la sua patologia, di cui è sempre stata conscia".