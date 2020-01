Alba Parietti a "Stasera Italia": "La popolazione senza istruzione non dovrebbe votare" 

"Finché una popolazione non ha un'adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo". A parlare è Alba Parietti che a "Stasera Italia" mette in dubbio la legittimità del diritto di voto nel nostro Paese. Una frase che ha subito provocato la risposta ironica della conduttrice, Barbara Palombelli: "Bhe, adesso mettere in dubbio il suffragio universale...".

"Credo che la gente debba avere la coscienza e l'istruzione necessaria per capire cosa si vota", conclude Parietti che attribuisce alla nostra società una scarsa "coscienza politica".