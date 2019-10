Al via la sesta edizione del talent show "Tu si que Vales"

Si riaccendono le luci del Teatro 8 negli studios Titanus Elios in Roma e si apre il sipario sull’unico palco televisivo dove artisti di tutte età – da 0 a 99 anni - possono esprimere ogni forma d’arte proponendo performance che catturano sempre l’attenzione del pubblico in studio e a casa. Numeri molto spettacolari, degni dei più grandi show, dove si succedono a ritmo incalzante innumerevoli prove che vanno dal canto alla danza, dagli sport estremi alla magia, dall’escapologia alle arti circensi.

Possono partecipare allo show tutti: non ci sono limiti di età, di nazionalità, di sesso maschile o femminile, da soli o in coppia, con la crew o con una big band. Chiunque possieda un talento e abbia un numero da proporre per esprimere la propria abilità, la propria attitude artistica, la propria peculiarità può mettersi in gioco e in gara per la vittoria sull’ambitissimo palco di “Tu si que Vales”, programma evento di Canale 5.