Al "Maurizio Costanzo Show" tra Mughini e Sgarbi finisce a insulti e spintoni

Al culmine di una discussione sulla Russia i toni dei due si sono fatti sempre più accesi fino a che i due si sono alzati e dopo gli insulti è arrivato anche qualche spintone al punto da far cadere a terra il critico d'arte. Sconcertati gli altri ospiti, a partire da una Iva Zanicchi che ha assistito impietrita alla scena, a Giuseppe Cruciani che è intervenuto per dividere Sgarbi e Mughini.

E' stato Mughini, dopo un insulto, ad alzarsi e ad andare verso Sgarbi che, colto alla sprovvista dallo spintone, è ruzzolato all'indietro rischiando anche di picchiare la testa contro un quadro che stava alle sue spalle. La cosa non ha fatto che alzare ulteriormente i toni con Sgarbi che si è rialzato furibondo ha iniziato a insultare violentemente il giornalista, dandogli del violento e chiedendo a Costanzo di cacciarlo. A quel punto è intervenuto anche

Al Bano

che si è alzato andando a cercare di calmare Sgarbi.

Tra i due non è la prima volta che una lite arriva ad assumere toni da rissa. Era già accaduto nel

2019

Stasera Italia

Giuseppe Brindisi

Maurizio Costanzo

, quando entrambi ospiti di "" erano venuti quasi alle mani, separati in tempo dal conduttoree da un cameraman. Questa volta tutto è avvenuto troppo velocemente per evitare il contatto fisico. A fine puntata comunque le cose si sono calmate.ha invitato i due a chiudere con un sorriso. Mughini ha risposto dicendo di "non ricordare fosse accaduto qualcosa", Sgarbi invece ha espresso parole di stima per Mughini "come studioso e collezionista" sottolineando come "la pace tra Russia e Ucraina sia difficile se è così complicato trovarla tra due persone". Nonostante ancora qualche divergenza di opinione, su ulteriore insistenza di Costanzo, i due hanno finito la trasmissione scambiandosi un segno di pace.