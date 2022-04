Il "Maurizio Costanzo Show" compie 40 anni, gli auguri di Pier Silvio Berlusconi: "Ha lasciato il segno nella storia della tv"

Ha preso il via mercoledì 27 aprile la nuova edizione del

"Maurizio Costanzo Show"

Pier Silvio Berlusconi

che quest'anno compie 40 anni. Ad aprire la prima puntata del 2022 un messaggio di, Ad di Mediaset: "Carissimo Maurizio, celebrare i 40 anni del Costanzo Show è per me e per tutta Mediaset un grandissimo onore. Con il tuo lavoro e il tuo impegno, hai lasciato un segno indelebile nella storia del giornalismo e di tutta la televisione italiana. Anche per me la tua vicinanza e i tuoi consigli sono stati di grande valore".

L'edizione di quest'anno, inoltre, è speciale non solo per il quarantennale del popolare talk show ma perché per torna, dopo 12 anni di assenza, al

Teatro Parioli di Roma

, dove tutto è iniziato. Tra gli ospiti della prima serata: Mara Venier, Michele Santoro, Enrico Mentana, Carlo Conti, Enrico Papi, Drusilla Foer, Giuseppe Cruciani ed Eva Robin's.