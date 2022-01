Al "Grande Fratello Vip" scontro tra le regine Manila Nazaro e Katia Ricciarelli

Al "Grande Fratello Vip" è andato in scena uno scontro tra due "regine" della Casa: Manila Nazaro e Katia Ricciarelli. Quest'ultima ha confidato a Soleil Sorge di essere rimasta innervosita dall’atteggiamento disinteressato dell'ex Miss Italia, che non l'ha considerata per tutto il giorno: "Per me l’amicizia è un'altra cosa".

Durante la giornata Manila è stata molto occupata con le faccende domestiche e il rimprovero della compagna di viaggio proprio non le va giù. "Non mi puoi dire che non sono un amica perché non sono venuta a svegliarti", ribatte con fermezza ma la Ricciarelli rimane ferma sulla sua posizione e a quel punto l'ex Miss Italia perde la pazienza.



La soprano invita la Nazzaro ad abbassare la voce, in quanto non intende discutere con una persona che usa toni troppo accesi. Abbandona quindi la discussione e si alza dal tavolo per raggiungere la sua stanza. Soleil cerca di calmare Manila, giustificando gli scatti di nervosismo della Ricciarelli: "Sta poco bene e quindi si agita. Non iniziamo a discutere".

Passata la rabbia la Ricciarelli si avvicina all'amica per riappacificarsi, scusandosi per il suo atteggiamento: "Quando uno rimane solo tanto tempo si sente isolato e fa delle cose che non dovrebbe fare. Ti chiedo scusa". L'ex Miss non aspettava altro: la accoglie con un abbraccio e vanno insieme in salone per curiosare su come stanno procedendo le prove per il balletto.

