Al "Grande Fratello" Manuel scarica Lulù: "In questo momento non voglio niente"

Al " Grande Fratello Vip 6 " per una coppia che nasce, quella formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu , ce n'è una che scoppia. Dopo l'ennesima discussione e l'ennesimo sfogo di gelosia verso Sophie, Manuel cerca di far capire a Lulù di essere in forte difficoltà nel proseguire la loro relazione: "In questo momento non voglio niente. Se questa cosa è iniziata in modo naturale, tornerà in modo naturale".

Il discorso tra i due torna di nuovo sulla presunta attrazione di Manuel verso Sophie. Il ragazzo le spiega ancora una volta che queste discussioni non gli interessano e che non vuole perdere tempo su queste cose. A quel punto Lucrezia, per non esasperarlo ulteriormente, fa marcia indietro: "Non fossilizziamoci su queste cose, viviamocela serenamente".



Le insicurezze di Lucrezia e la gelosia hanno però minato il rapporto Manuel, che ora non se la sente più di continuare. Per questo le dice chiaro e tondo di non immaginare un futuro con lei e di non volerla illudere inutilemente: "E' una cosa che è iniziata in un momento in cui non ci si conosceva, la maturità sta nel capirlo e nell'agire di conseguenza. Non siamo fidanzati".

Lulù non è della stessa opinione e cerca in tutti i modi di salvare la relazione: "Non possiamo viverci le cose serenamente? Almeno proviamo". La replica di Manuel, però, lascia pochi dubbi: "Se questa cosa è iniziata in modo naturale, tornerà in modo naturale. In questo momento non voglio niente".

Ti potrebbe interessare: