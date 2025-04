La parodia non è piaciuta all'attrice già nota al pubblico per aver recitato in "Sex Education", che ha contestato la battuta "a buon mercato" in una serie di post condivisi su Instagram il giorno successivo. "Ho trovato la cosa del Saturday Night Live cattiva e poco divertente. Un vero peccato perché mi sono divertita tantissimo a guardare lo show un paio di settimane fa. Va bene prendere per il cu.., è di questo che parla lo show, ma ci deve essere un modo più intelligente, più sfumato e meno a buon mercato?".

La Wood ha insistito poi sul fatto di non essere "permalosa", ma che il suo problema era che la battuta riguardava il fluoro: "Ho un grande divario dentale, non denti brutti".