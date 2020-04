Aida Nizar nega la notizia dell'arresto: "Tutto una bufala"

"Si tratta di una bufala, con queste cose non si gioca". Dopo la notizia dell'arresto per aver minacciato - secondo la stampa locale spagnola - il compagno con un coltello, Aida Nizar non ci sta e interviene a "Live - Non è la d'Urso" per rispondere a queste accuse.

"Sono stata vittima di un massacro televisivo e dei giornali - esordisce la donna in collegamento dalla Spagna - Il mio fidanzato è l'amore della mia vita, insieme siamo felici. Qualcuno che non mi vuole bene ha inventato un'altra volta una bugia che mi ha ferito".

E nel raccontare la sua versione, Aida non riesce a trattenere le lacrime: "Perché le notizie così negative su Aida fanno così tanto rumore? Quanto vogliono infierire su di me?".

Poi il faccia a faccia a distanza con Simona Izzo, che ipotizza sia tutto costruito per andare in televisione. "Ma come puoi pensare che una persona possa voler arrivare a tanto con una notizia del genere?".