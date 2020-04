L'ex gieffina Aida Nizar arrestata in Spagna: ha minacciato il fidanzato con un coltello durante una lite

Di lei si ricordano soprattutto trasgressioni, come il bagno nella Fontana di Trevi e liti e scenate furiose durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello nel 2018 , e adesso Aida Nizar è nuovamente protagonista di un... focoso litigio. Finito con l'arresto. L'ex gieffina spagnola, come riferisce la stampa iberica, avrebbe minacciato il fidanzato con un coltello proprio nel corso di un diverbio familiare...

Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, Aida avrebbe avuto una furiosa lite con il fidanzato Fernando, con il quale stava trascorrendo il periodo di quarantena a Madrid. Insieme, pare, solo da alcuni mesi, tra i due la convivenza forzata non sembra però aver funzionato. E durante il litigio la focosa ex gieffina non si è trattenuta, ha preso un coltello e ha minacciato l'uomo di buttarlo fuori di casa.

Aida Nizar nella Fontana di Trevi, la d'Urso: "E' pazzaaaa"

Avvertiti dai vicini gli agenti di polizia si sono subito precipitati nell'abitazione della Nizar, che però sembra non li abbia fatti entrare se non dopo la minaccia di fare una irruzione con la forza.

Arrestata e portata al comando di polizia la bella e irascibile Aida sarebbe poi stata rilasciata dopo un lungo interrogatorio.

Diventata famosa grazie alla partecipazione al "Gran Hermano", il GF spagnolo Aida ha anche preso parte a "Supervivientes" (la versione locale dell'Isola dei Famosi) e al Gran Hermano Vip. Quando nel 2018 fece il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello di Barbara d'Urso fu un vero ciclone. Liti e scenate diventarono la normalità tra gli inquilini e proprio a causa di una di queste Baye Dame, concorrente di colore in continuo dissidio con la bella spagnola, che aveva coniato il motto-tormentone "Adoro la mia vita", venne squalificato definitivamente dalla trasmissione.



Ma di lei si ricordano anche e soprattutto siparietti all'insegna della trasgressione e del trash come quando fu denunciata per un bagno notturno nella Fontana di Trevi a Roma, o per aver guidato il motorino senza casco...

