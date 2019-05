Aida Nizar, l ex gieffina spagnola osé su Instagram

Eccessiva, esagerata e... un po' "grottesca". Di Aida Nizar, ex concorrente, molto contestata, del "Grande Fratello 15" non si sentiva parlare da un po' e... nessuno, almeno in Italia, ne sentiva la mancanza! L'ultima vicenda che l'ha coinvolta sarebbe stata un'aggressione brutale subita durante un reality cileno. Ma come tutto ciò che riguarda la movimenta vita della spagnola, i particolari non sono molto chiari. Lei però sembra essersi ripresa senza conseguenze e su Instagram ha postato uno scatto molto osé, a rischio censura, in cui scrive: "Il miglior vantaggio che ho è avere personalità e una incommensurabile dose di amor proprio”... E se lo dice lei! Inevitabili e spesso molto critici i commenti degli utenti social...