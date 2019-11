Ai People's Choice Awards "Stranger Things" batte tutti e sul red carpet sfilano star a petto... quasi nudo

"Stranger Things" trionfa come Migliore show e Miglior drama, battendo "The Game of Thrones" e "The Walking Dead" , confermandosi come la serie tv più seguita e amata dell'anno. A decretarlo è stato il pubblico, a cui sono affidati i voti per i consueti People's Choice Awards . La cerimonia di premiazione si è svolta a Barker Hangar, Santa Monica in California e ha visto anche assegnare a Jennifer Aniston il People’s Icon 2019, a Pink il People’s Champion 2019 per il suo impegno in molte attività charity e a Gwen Stefani il Fashion Icon 2019, per aver saputo influenzare con il suo stile personale un’intera generazione.

Migliore attrice tv dell'anno è stata la giovane Millie Bobby Brown sempre della scuderia "Stranger Things" mentre il premio per il miglior attore tv è andatao a Cole Sprouse di "Riverdale". A scegliere, come sempre ai People's Chice Awards è la gente, che vota i propri attori, serie tv e film preferiti. Niente giudici esperti e addetti ai lavori: a contare è il giudizio del popolo.

15 le categorie dedicate alla televisione, otto delle quali comprendevano "Il Trono di Spade", "Riverdale" e "Stranger Things" con sette nomination ciascuna.

Ed ecco la lista dei vincitori per le categorie televisive e una gallery delle celebrities che hanno sfilato sotto un unico comune denominatore: scollature da capogiro!

People's Choice Awards, sfilata di stelle ... scollate 1 di 37 Afp 2 di 37 Afp 3 di 37 Afp 37 di 37 Afp 37 di 37 Afp 37 di 37 Afp 37 di 37 Afp 37 di 37 Afp 37 di 37 Afp 10 di 37 Afp 11 di 37 Afp 12 di 37 Afp 13 di 37 Afp 14 di 37 Afp 15 di 37 Afp 16 di 37 Afp 17 di 37 Afp 18 di 37 Afp 19 di 37 Afp 20 di 37 Afp 21 di 37 Afp 22 di 37 Afp 23 di 37 Afp 24 di 37 Afp 25 di 37 Afp 26 di 37 Afp 27 di 37 Afp 28 di 37 Afp 29 di 37 Afp 30 di 37 Afp 31 di 37 Afp 32 di 37 Afp 33 di 37 Afp 34 di 37 Afp 35 di 37 Afp 36 di 37 Afp 37 di 37 leggi dopo slideshow ingrandisci

Migliore show del 2019

Stranger Things

The Big Bang Theory

Game of Thrones

Grey’s Anatomy

Riverdale

This Is Us

The Walking Dead

WWE Raw

Miglior Drama 2019

Stranger Things

Big Little Lies

Chicago P.D.

Game of Thrones

Grey’s Anatomy

Riverdale

This Is Us

The Walking Dead

Migliore commedia 2019

The Big Bang Theory

The Good Place

Grown-ish

Modern Family

Orange Is the New Black

Saturday Night Live

Schitt’s Creek

Veep

Miglior attore in tv 2019

Cole Sprouse, Riverdale

KJ Apa, Riverdale

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Norman Reedus, The Walking Dead

Jim Parsons, The Big Bang Theory

Milo Ventimiglia, This Is Us

Finn Wolfhard, Stranger Things

Migliore attrice tv 2019

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Danai Gurira, The Walking Dead

Camila Mendes, Riverdale

Mandy Moore, This Is Us

Lili Reinhart, Riverdale

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Miglior Star in un drama tv 2019

Zendaya, Euphoria

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Sterling K. Brown, This Is Us

Norman Reedus, The Walking Dead

Lili Reinhart, Riverdale

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Miglior Star in una commedia tv 2019

Kristen Bell, The Good Place Tiffany Haddish, The Last O.G.



Jameela Jamil, The Good Place

Leslie Jones, Saturday Night Live

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Yara Shahidi, Grown-ish

Jim Parsons, The Big Bang Theory

THE BINGEWORTHY SHOW OF 2019

Outlander

13 Reasons Why

Game of Thrones

Law & Order: Special Victims Unit

Orange Is the New Black

Queer Eye

Stranger Things

The Umbrella Academy

Miglior serie Sci-Fi/Fantasy 2019

Shadowhunters

The 100

Arrow

Chilling Adventures of Sabrina

The Flash

Supernatural

Stranger Things

The Umbrella Academy