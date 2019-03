Adua Del Vesco a “Verissimo”: “Pesavo 32 chili, volevo morire”

“Ero anoressica, pesavo 32, 34 chili”. Adua Del Vesco, ex di Gabriel Garko, racconta della sua malattia in un’intervista esclusiva a “Verissimo”. “Volevo morire”, continua l’attrice in lacrime, “Mi sono ritrovata in un tunnel e quando me ne sono accorta era troppo tardi”. Nel racconto della malattia ci sono il malessere, il rapporto con la madre, la forza di uscirne: “Mi ha reso molto più forte, forse mi serviva per diventare veramente una donna”, ha dichiarato, aggiungendo che la fede in Dio è stata fondamentale per combattere l'anoressia. Rispondendo alle domande della conduttrice, l’ex star di “Furore” parla anche della fine della sua storia con Gabriel Garko, che le è stato accanto anche dopo la rottura. “È un amico, una persona speciale: ma c’è stato chi è riuscito a vedere oltre, ora sto con una persona che conosco da 13 anni”, spiega Del Vesco, rivelando di avere una nuova relazione.