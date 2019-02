Adua Del Vesco: "L'anoressia mi stava uccidendo, mi ha salvata la Madonna di Lourdes"

C'è il dramma dell'anoressia nel recente passato di Adua Del Vesco . E' la stessa attrice a raccontarlo in una lunga intervista sull'ultimo numero di " Grand Hotel ". "E' partito tutto dalla mia smania di perfezione - spiega -. Quando mi hanno fatto capire che avevo un problema era troppo tardi". Per uscirne si è affidata alla preghiera: "Quando ho capito che ero alla fine mi sono chiusa in casa sei mesi a pregare la Madonna. E lei mi ha ascoltata".

E' stata alla ribalta per quattro anni per la sua relazione con Gabriel Garko. Una relazione che si è chiusa anche se lei non ne parla apertamente. Ma a inizio intervista spiega che "nell'ultimo anno tante cose sono cambiate, anche a livello sentimentale", aggiungendo che "certe persone non fanno più parte" della sua vita ma non intende parlarne oltre.

Al centro della chiacchierata c'è invece il periodo difficilissimo attraversato. Tutto è iniziato come una semplice voglia di essere bella e in forma, di cercare la perfezione fisica. Salvo poi tramutarsi in un dramma. "Ho iniziato a contare ogni calore che mettevo nel piatto - racconta lei -. Se all'inizio mangiavo 80 grammi di pasta, con il tempo sono arrivata a 40, poi a 20, fino a eliminarla del tutto. E lo stesso facevo con carne, pesce e verdure". A farle capire che era entrata in un tunnel pericoloso è stato il suo carissimo amico e produttore Teodosio Losito, morto lo scorso gennaio. "Fu il primo ad accorgersi della mia malattia e tentò di aiutarmi in ogni modo - spiega Adua -. Ma ormai ero vittima dell'anoressia".



Quando tutto sembrava perduto l'attrice si è isolata, affidandosi alla fede. "Sono scappata da Roma, ho preso una casa in affitto in Sicilia e mi ci sono chiusa dentro - continua -. Nemmeno i miei genitori sapevano che fossi lì. Chiusa tra quelle mura mi sono rivolta alla Madonna di Lourdes, di cui la mia famiglia è da sempre devota. E grazie alla serenità che mi veniva da quella preghiera piano piano ho iniziato ad accettarmi e, soprattutto, a mangiare". Adesso Adua intende riprendere il suo lavoro di attrice, anche se concedendosi i giusti tempi. E per quanto riguarda l'amore non le manda a dire... "C'è ancora spazio ma stavolta farò un'accurata selezione di chi mi starà accanto....".