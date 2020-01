"Adoro!" Lory Del Santo gioca a Tinder con Tommaso Zorzi

Da Giuseppe Conte a Mahmood, da Zucchero ad Harry Styles, Lory Del Santo non si risparmia di fronte ai diversi personaggi proposti in grafica da Tommaso Zorzi. Ospite del format digitale, "Adoro!" - che ogni martedì anticipa in streaming su Mediaset Play la puntata de "La Pupa e il Secchione e viceversa" - la showgirl si è sottoposta a una particolare versione di Tinder, la famosa applicazione sempre più utilizzata per fare nuovi incontri.

"La coscia grossa da uomo è molto sexy - commenta Lory Del Santo analizzando uno scatto di Mahmood, per poi spostare le sue attenzioni sull'attuale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte - Lui è potente e il potere attira sempre". Tra la lunga carrellata di immagini non manca nemmeno il giovane Leonardo, figlio dell'attore hard Rocco Siffredi, e il conduttore Gerry Scotti.

Qui di seguito è possibile rivedere la puntata integrale di "Adoro!" con i super ospiti Lory Del Santo e Iconize.