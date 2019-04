Addio Cesare Cadeo, il ricordo del fratello: "Una persona straordinaria"

Si è spento a 72 anni, con garbo così come ha vissuto. Cesare Cadeo, il volto gentile della televisione degli anni Ottanta, è morto dopo due anni in cui ha combattuto una lunga malattia, alla quale si è dovuto arrendere.



A “Pomeriggio Cinque”, il ricordo di Cesare è affidato a uno dei suoi fratelli, Maurizio: “Era una persona straordinaria. Mi hanno fatto piacere tutte le persone che hanno parlato bene di lui, ma non sene poteva parlar male. Aveva un modo di fare estremamente gentile, in televisione era come nella vita privata. Amava il suo pubblico”.



Gli fa eco anche Ambra Orfei, grande amica di Cesare: “Una persona soprattutto nobile e una persona leale”.