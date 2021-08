Addio a Markie Post: da "Giudice di notte" a "Santa Clarita Diet", una vita per la commedia 

Per sei anni è stata il difensore d'ufficio in " Giudice di notte ", sitcom popolarissima anche in Italia tra gli anni 80 e 90. Ma Markie Post è stata un volto amato di molte sitcom e film di successo. E' morta a 70 anni dopo aver lottato negli ultimi quattro contro un cancro . Tra gli altri suoi ruoli quelli in " Professione pericolo ", " Scrubs ", " Tutti pazzi per Mary " e, più recentemente, " Santa Clarita Diet ".

Nata a Palo Alto il 4 novembre del 1950, Marjorie Armstrong Post è stata un'attrice e un'imprenditrice nel mondo della tv. La sua carriera è infatti iniziata al di qua della macchina da presa, lavorando alla produzione di alcuni game show televisivi come "Double Dare" e "Card Sharks". Il debutto come attrice arrivò nel 1979, con piccoli ruoli in serie come "Barnaby Jones" e "Simon & Simon". Sono poi arrivati "Ralph Supermaxi eroe", "A-Team" e "Love Boat".

Il primo ruolo importante come protagonista di una serie sarebbe arrivato nel 1981, quando accanto a Lee Major entrò nel cast di "Professione pericolo". Quattro anni più tardi avrebbe avuto modo di dimostrare la sua capacità di affrontare ruoli brillanti unendosi al gruppo di "Giudice di notte", a partire dalla terza stagione, interpretando Christine Sullivan, l'avvocato difensore d'ufficio.

Negli anni 90 sarebbero arrivate tre stagioni di "Hearts Afire", insieme a John Ritter, e poi molte partecipazioni, anche a film di successo, come "Tutti pazzi per Mary", dove interpretò la mamma di Cameron Diaz. Tra i ruoli più recenti quelli nella serie comedy-horror "Santa Clarita Diet". Mentre già si stava sottoponendo alle prime sedute di chemioterapia ha recitato nel film per la tv "Christmas Reservation" e come ospite nella serie "The Kids Are Alright".

