Addio a Kentaro Miura, creatore del manga "Berserk"

Il mondo dei manga è in lutto. E' morto infatti, a soli 54 anni, Kentaro Miura, autore del popolare "Berserk". Il mangaka è deceduto a causa di una dissezione aortica acuta, come riferisce l'editore giapponese del fumetto, Hakusensha. Il decesso risale al 6 maggio, ma l'annuncio è stato dato solo oggi via Twitter. Miura aveva cominciato a lavorare alla sua principale opera, un dark fantasy ambientato in un ipotetico universo di ispirazione medievale, nel 1989.

"Secondo le prime informazioni, il Professor Kentaro Miura, autore di Berserk, è morto il 6 maggio 2021 per via di una dissezione aortica acuta. Vogliamo esprimere il nostro rispetto e la nostra gratitudine per il lavoro grafico del Dr. Miura e pregare per la sua anima. Hakusensha Co., Ltd. Young Animal Editorial Department" si legge nel post dell'editore del progetto "Berserk".

"Berserk", si compone di 40 volumi che hanno venduto più di 50 milioni di copie in quindici paesi del mondo, tra cui Francia e Stati Uniti, influenzando, con la sua violenza grafica e il design molto dettagliato, moltissimi videogiochi, anime e manga, ma anche serie tv e film di genere fantasy e creando un vero e proprio merchandising, dai videogame alle carte da gioco collezionabili.

Ancorato in un universo chiamato "dark fantasy", con un'atmosfera oscura e apocalittica, "Berserk", pubblicato per la prima volta nel 1989, racconta la storia di Guts, un guerriero solitario braccato da forze oscure che cerca vendetta per il suo ex maestro.