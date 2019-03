Addio a Jed Allan, fu il papà di Steve in "Beverly Hills 90210"

Si è spento a 84 anni Jed Allan , star di tante soap opere americane come "Santa Barbara", "General Hospital" e "Il tempo della nostra vita". Era noto anche per aver interpretato il padre di Steve nella serie tv "Beverly Hills 90210". A dare notizia della morte il figlio Rick Brown su Facebook: "Sono dispiaciuto nell'annunciare che mio padre si è spento la scorsa notte. E' morto in pace, circondato dalla sua famiglia e da coloro che lo amavano".

Nato a New York nel 1935, recitò a partire dagli anni Sessanta in tanti telefilm di successo come "General Hospital", "La grande vallata", "Colombo" a "Il tenente Kojak" e "Le strade di San Francisco". Apparve anche nei panni del ranger in "Lassie", prima di unirsi al cast della soap "Il tempo della nostra vita" nel 1971. A partire dal 1986 interpretò il patriarca Channing Creighton 'C.C.' Capwell in "Santa Barbara", mentre i telespettatori più giovani lo ricordano per il ruolo del papà si Steve in "Beverly Hills, 90210".