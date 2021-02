Addio a Dustin Diamond: interpretò Screech in Bayside School

Dustin Diamond , lo Screech della serie tv anni Novanta "Bayside School" , è morto a soli 44 anni, tre settimane dopo esser stato ricoverato per un tumore ai polmoni al quarto stadio. L'attore raggiunse la celebrità per il ruolo del ragazzino nerd, amico del protagonista della sitcom Zack Morris. Diamond era entrato in ospedale dopo aver accusato un generale senso di malessere e gli esami avevano rivelato il tumore a uno stato avanzato. "Bayside School" è andata in onda su Italia 1 dal 1993 al 1994.

"Dustin non ha sofferto, per questo siamo grati", ha detto il manager dell'attore, Roger Paul, in una dichiarazione. Sui social non è mancato il ricordo dei colleghi. L'ex co-star Mario Lopez ha twittato: "Dustin, ci mancherai, amico mio. La fragilità di questa vita è qualcosa da non dare mai per scontata". Un altro protagonista, Mark-Paul Gosselaar, ha definito Diamond "un vero genio comico", aggiungendo: "Mi mancheranno quelle scintille crude e brillanti che solo lui era in grado di produrre".

