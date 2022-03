Addio a Conrad Janis, attore con la passione della musica: era il papà in "Mork & Mindy"

La sua morte, avvenuta lo scorso 1 marzo a Los Angeles, è stata confermata dal suo manager Dean A.Avedon al "New York Times". Nella sua lunga carriera, Janis ha recitato in diversi film e realizzato diverse performance come musicista jazz. Amante dell'arte, è stato anche un noto gallerista di New York.

La sua passione per la musica aveva caratterizzato anche il suo personaggio nella sitcom con Robin Williams, molto popolare da noi nei primi anni 80: infatti Janis interpretava Fred McConnell, che nella prima stagione era proprietario del un negozio di strumenti musicali in cui lavorava la figlia Mindy, mentre nelle stagioni seguenti sarebbe diventato direttore di un'orchestra.

Ma Conrad Janis, nato a New York l'11 febbraio del 1928, alla tv era arrivato dopo una lunga esperienza cinematografica. Il debutto risaliva addirittura al 1945, nel film "Snafu". Erano seguiti piccoli ruoli ma in film spesso di successo, come "La moneta insanguinata", "Età inquieta", "Codice d'onore" e "Airport '75". Dopo l'esperienza con "Mork & Mindy" le sue apparizioni si erano diradate, limitandosi a qualche commedia di cassetta a cavallo tra gli anni 80 e i 90. Tra queste "Chi più spende... più guadagna!" con Richard Pryor e John Candy, "Mr. Sabato sera" con Billy Crystal e "Il rompiscatole", con Ben Stiller e Jim Carrey.

Per molti versi la carriera di musicista (suonava il trombone) gli aveva riservato maggiori soddisfazioni: dopo la prima band jazz messa in piedi nel 1949 insieme a grandi musicisti dell'epoca, come Henry Goodwin e James P. Johnson, nella seconda metà degli anni 70 aveva formato la Beverly Hills Unlisted Jazz Band che aveva partecipato diverse volte al "Tonight Show" con Johnny Carson e aveva fatto otto concerti esauriti nella mitica Carnegie Hall.

